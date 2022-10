Jan Plestenjak: Lara mi prinaša mirnost (FOTO)

Po tridesetih letih kariere in več kot tridesetih uspešnicah je še vedno poln ustvarjalne strasti, del katere sta tudi negotovost in strah, saj je, kot pravi, ostati na vrhu bistveno težje kot ga osvojiti. Zdaj tudi ve, da nič in nihče ne more biti večji od pesmi. Njegova zadnja nosi naslov Delam se, delam se. V ponedeljek ste izdali novo pesem, to je iztočnica za najin pogovor ... Res je. Pesem je mediteranska, zaigrana in posneta z bendom. Lotil sem se je čisto brez predsodkov, in ker po mojem prepričanju vedno pesem narekuje aranžma, se sploh nisem ukvarjal s tem, ali bo zven...