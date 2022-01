Jan Plestenjak del nerazdružljivega tria

Anže Langus Dagi, Jan Plestenjak in Zdenko Cotič - Coto so veliko več kot le glasbeni kolegi. Skupaj preživijo ogromno časa, precej več kot s svojimi partnericami, saj se družijo tudi zunaj službenega urnika.

Ta za ustvarjalce uspešnic ni omejen na osemurni delovnik, ampak se razvleče celo na več dni. Poleg koncertov in snemanja albumov si radi namenijo pozornost s prijateljskimi pogovori in ni skrivnost, da drug o drugem vedo skoraj vse. Kadar imajo ljubezenske težave, si zaupajo tudi najbolj boleče podrobnosti in družno iščejo rešitve za nastale zaplete. Z leti so postali nerazdružljiv trio in strašansko se pogrešajo, če se nekaj dni ne vidijo. Redno si izmenjujejo telefonske klice, brusijo ideje za nove projekte in vzdržujejo pristno prijateljstvo.