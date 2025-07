Jan Oblak sam na poroko v Črno goro (Suzy)

Medtem ko Olga Danilović, srčna izbranka Jana Oblaka, bije bitke na sveti travi Wimbledona, se eden najboljših nogometnih vratarjev mudi na obali Budve. Tja ga je zvabil športni prijatelj Stefan Savić, ki se je poročil v mondenem črnogorskem letovišču. Na razkošnem slavju je bila skoraj vsa smetana žogobrcev na Balkanu, med njimi tudi nekdanji hrvaški reprezentant Šime Vrsaljko.

Ta je prišel v spremstvu svoje drage Kaje Vidmar, tako da je imel Oblak podporo iz domačih logov. Vsi trije so se pred močnimi sončnimi žarki skrili pod stilsko dovršene japonske dežnike, žejo so gasili z osvežilnimi koktajli. Celo barvno so bili usklajeni, kakor da bi se vnaprej dogovorili, in čeprav je bil obisk kratek, so izkoristili priložnost, da se naslednje jutro osvežijo v morju.