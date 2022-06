Jan in Teja Oblak: zelo se pogrešata

Malo je priložnosti, da se športna družina zbere, kajti Jan in Teja Oblak sta zavezana vsak svojemu klubu. Redki trenutki so zato še bolj dragoceni in na hitro je treba nadoknaditi zamujeni čas.

Zvezdniški nogometni vratar in vrhunska košarkarica si takrat izmenjata vse prigode, zaupata načrtovane podvige in snujeta ideje, kako bi čim prej spet združila moči. Nekaj poletnih tednov je največji luksuz, ko se lahko brezskrbno družita, kar je negativna plat slave, bajnih pogodb in življenja pod žarometi. Športniki so sicer oboževani in kovani v zvezde, a kaj ko jim ostane bore malo časa za uživanje v malih, družinskih radostih.

Zato si brat in sestra Oblak prizadevata ustvariti čim več skupnih zgodb, ki nadomestijo pomanjkanje pristne, domače topline.