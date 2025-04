Jagoda Batagelj: S plesom nad pomladno utrujenost (Suzy)

Ena najboljših slovenskih plesalk in plesnih pedagoginj Jagoda Batagelj letošnjo pomlad veliko preživlja v naravi in seveda v plesnih dvoranah, kjer se z učenkami in učenci že zelo aktivno pripravljajo na zaključne nastope.

»Predvsem z dekleti, ki pri meni plešejo solo latino, spomladansko utrujenost premagujemo s plesom. Na vaje pridemo malo utrujene, domov gremo vedno nasmejane in polne energije. V teh pomladnih dneh mi poleg plesa ugaja aktivni počitek v obliki sprehodov v naravi. Rada tudi kopljem po vrtu in uživam ob pogledu na naravo, ki se prebuja ... To me vedno napolni. Z leti sem se naučila še bolj uživati v vsem, kar nam ponuja, in v odnosih, ki mi pomenijo res veliko. Hvaležna sem, da mi ni treba več toliko potovati po svetu in lahko večino časa poučujem doma,« razlaga Jagoda, ki jo vseeno konec aprila čaka krajša pot na Japonsko in v začetku maja dogodek za ženske Dan za ples, ki ga tradicionalno organizirata s sestrično Majo Geršak.

V maju gre za nekaj dni tudi še v Veliko Britanijo, konec junija pa na zasluženi oddih.