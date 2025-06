Jadranka Juras in Saša Tabaković: dva oplemenitena črna vrana (Suzy)

»Takoj ko mi je Milan (Stanisavljević, op. p.) pokazal pesem, sem vedela, da mora biti ta pesem duet,« navdušeno razloži pevka. »Najprej sem imela v mislih prijatelja pevca, s katerim sem že sodelovala, potem sem na glasbenem večeru Srce šansona v okviru Ars in Drama slišala Sašo in vedela, da je to to, da je on tisti, s katerim moram odpeti ta duet. Njegov glas ima tako nostalgičen, jugo melos.«

Jadranka uživa v sodelovanju z nadarjenimi ljudmi, kot je Saša.

Igralec je z veseljem sprejel povabilo. »Šele na prvih vajah sem izvedela, da je tudi glasbeno izobražen, da je končal srednjo glasbeno šolo.« Ker ni imela posebnih želja ali pričakovanj, nista imela veliko skupnih vaj. »Imam navado, da ljudem pustim, da sami najdejo idejo, kako interpretirati, odigrati ali odpeti,« razloži. »Sem ena tistih, ki zelo rada prisluhne tujim idejam, vedno zaupam drugim glasbenikom, ne nazadnje zato z njimi tudi sodelujem, da me dopolnjujejo in navdihujejo.« Morda je to krivo, da sta skladbo odpela le trikrat in za kakšno posebno anekdoto s snemanja preprosto ni bilo časa, se muza. »Vendar je bila z nama v prostoru tudi Kofi, lahko bi rekli, da je nekakšna ekskluzivna producentka plošče,« ljubeče omeni svojo psičko.

Tabaković, ki je sicer zaposlen v SNG Drami, je imel kot igralec drugačen, navdihujoč pristop k interpretiranju. »To se nedvomno začuti,« prikima Jadranka. »To lahkotnost, napol pripovedno petje, barve. Nad njegovim glasom sem popolnoma navdušena, ne vem, kdaj sem nazadnje slišala tako lep, bogat bariton. Poleg tega je tudi izjemno prijeten in pameten človek.« Tudi sama ima igralske izkušnje iz opere, zato ji je tak pristop blizu. Mnogi pravijo, da lahko sodelovanja, kot so dueti, izkušnjo oziroma skladbo dvignejo. Tudi s tem se strinja.

Obema je oder zelo blizu.

»Mene sodelovanja z drugimi glasbeniki in umetniki vedno bogatijo. Zelo rada sodelujem z ljudmi, ki so vsebinsko bogati, ki vedo, kaj delajo, ker se tako lahko veliko naučim od njih.« Čeprav je na odru skoraj že 30 let, jo še vedno zanima veliko stvari. »Zelo sem radovedna glede glasbe in odra, zavedam se, da je vloga glasbenika učni proces, ki se nikoli ne neha. Vedno me je najbolj zanimal razvoj, končni izdelek je pač končni izdelek, mene se zdi pomembnejša zgodba pred ciljno ravnino. Tudi v operi sem najbolj uživala v delu z režiserjem, dirigentom in sopevci/-kami, predstava na odru mi je predstavljala konec nekega izjemno lepega ustvarjalnega obdobja. Enako je s ploščami – ko jo posnamem, je zame to konec, ne začetek.« In ta konec je bil tudi s Saševo pomočjo veliko bogatejši.

Med snemanjem sta uživala.