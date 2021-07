Jadramo na močnem valu transformacije

Ko pozdravljamo julij, čutite, da je nekaj v zraku, nekaj nedorečenega, kot da smo vsi skupaj v pričakovanju, kaj bo. Še vedno se sprošča energija mrkov, poletje pa prinaša tudi nekaj kozmičnih uskladitev, ki nas spodbujajo, da se premaknemo mimo nekaterih strahov in najdemo nov občutek motivacije in samozavesti. Kljub temu pa julij ne bo tako intenziven kot junij, saj prinaša kar nekaj čudovitih energij, vključno z odprtjem prehoda Siriusa in usodnim usklajevanjem dveh kozmičnih ljubimcev, Venere in Marsa. T-kvadrat z Marsom, Uranom in Saturnom Junij je bil zaradi mrkov in naraščajočega štev...