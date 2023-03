Izzivi novega časa: porast poslovnih sistemov, ki bi zavajali

Sistem, kot ga poznamo, je v razpadu. To bo seveda priložnost za različne izhode iz krize. Finančne varnosti si ne bo več mogoče zagotoviti s strani državnih sistemov, na način, kot smo ga bili vajeni. Ljudje bodo iskali nove rešitve in poslovne možnosti. To bo zelo velik izziv. Vodilni, celo vam znani, navidezno zaupanja vredni posamezniki, bodo lahko glavni pri projektih v bodočnosti, saj bodo iskali bližnjice do finančne neodvisnosti in veliko obljubljali, česar pa Saturn ne podpira. Zato bodite skrajno previdni, če boste povabljeni v kakšen tak sistem, kajti za večino v njem ne bo srečnega konca.