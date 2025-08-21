NAREDITE SAMI

Izvrstni domači alojin gel (Suzy)

Narežite ga na manjše koščke in hranite v hladilniku.
Fotografija: pripravite ga sami doma.
Odpri galerijo
pripravite ga sami doma.

M. B. Z.
21.08.2025 ob 21:00
M. B. Z.
21.08.2025 ob 21:00

Poslušajte

Čas branja: 0:50 min.

Mehiška šamanka Felicia Cocotzin Ruiz priporoča, da si alojin gel naredimo sami doma, da nam ne bo treba kupovati industrijskih pripravkov. Potrebujete liste aloje.

Očistite in odrežite jim vrhove, nato izcedite sok iz njih, tako da jih postavite navpično v posodo v koritu za 10 minut. Sok ni strupen, je pa zelo grenek.

Po 10 minutah položite liste na desko z ravno, gladko stranjo navzdol. Z lupilcem odstranite svetlo zeleno plast. Z žlico ali nožem poberite gel. Narežite ga na manjše koščke in hranite v hladilniku. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Suzy recept zdravje hladilnik gel alojin gel naredi sam

Priporočamo

Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«
Drama v okolici Ajdovščine: zagrabil nož, bratu zabrusil: »Ubil te bom!«
Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Slovenski pevec ujet gol na jahti (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Komentarji:

Priporočamo

Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«
Drama v okolici Ajdovščine: zagrabil nož, bratu zabrusil: »Ubil te bom!«
Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Slovenski pevec ujet gol na jahti (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.