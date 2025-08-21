Izvrstni domači alojin gel (Suzy)

Mehiška šamanka Felicia Cocotzin Ruiz priporoča, da si alojin gel naredimo sami doma, da nam ne bo treba kupovati industrijskih pripravkov. Potrebujete liste aloje.

Očistite in odrežite jim vrhove, nato izcedite sok iz njih, tako da jih postavite navpično v posodo v koritu za 10 minut. Sok ni strupen, je pa zelo grenek.

Po 10 minutah položite liste na desko z ravno, gladko stranjo navzdol. Z lupilcem odstranite svetlo zeleno plast. Z žlico ali nožem poberite gel. Narežite ga na manjše koščke in hranite v hladilniku.