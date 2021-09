DIAMANTNA ZEMLJA

Izum za mir na svetu in dvig človeške zavesti

Katarina je učiteljica s srcem in dušo, multiterapevtka, ki pomaga z različnimi tehnikami dvigovati zavest ljudi. Zadnjih šest let živi v Franciji, a se vrača tudi v Slovenijo, za katero pravi, da lahko postane oaza ljubezni za ves svet. Je ambasadorka tehnologije Diamantne Zemlje, izuma njenega moža Jérôma Boujona, kristalne krogle z vrisano kristalno mrežo, ki obdaja naš planet, nas dviga v 5. dimenzijo, harmonizira, čisti negativnost v nas in prostorih, pomirja, pomlajuje in odpravlja čustvene in mentalne vzroke bolezni.