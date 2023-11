Sobotni večeri so še posebno zabavni, ker skupaj s Tilnom Artačem in drugimi mladci ter Alenko Marinič iz ekipe Kaj dogaja? skrbijo, da smo na tekočem z zabavno platjo slovenskega političnega dogajanja. Priljubljenega stand up komika pa čaka zelo deloven konec leta, saj bodo z Denisom Avdićem, Rankom Babićem in drugimi mojstri smeha, ki se pišejo na -ić, združeni v ekipo Ićkotov, zabavali občinstvo s svojimi domislicami. »Stand up in nastopanje sta me prav poklicala. Od nekdaj me je zanimal humor, želel sem nasmejati druge, navdih sem črpal kar v svojem okolju, balkanskih koreninah. Starši so...