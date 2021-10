Iznajdljivi Domen Valič: zabava na delu

Stari pregovor pravi, če noče gora k Mohamedu, bo šel pa Mohamed h gori, česar se očitno drži tudi Domen Valič. Igralec se v prostem času redko udeležuje zabav, zato pa je toliko bolj iznajdljiv in pomanjkanje družabnega življenja vključi v svoje delo, s tem pa združi prijetno s koristnim.

Tako se je premeteno domislil, da v scenarij druge sezone komične serije Vse punce mojga brata pripiše zabavo, in si privoščil čisto pravi zasebni 'žur', na katerem so ga celo nosili po rokah. Vmes je uril še tehniko po Stanislavskem, ki pravi, da se moraš na snemalnem setu čim bolj pačiti in s tem ohranjati zdrav odnos do lika. Domnu je to odlično uspelo, kar bomo lahko kmalu občudovali na Voyu.