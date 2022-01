Iznajdljiva Tjaša Kokalj: domača frizerka

Ko ti je dolgčas in si zaželiš spremembe, se z malce kreativnosti, domišljije in ročnih spretnosti lahko preleviš v frizerko. Seveda moraš biti tako pogumen, kot je Tjaša Kokalj Jerala, ki je zelo resno vzela zaobljube o novem letu in novi podobi.

»Končno sem našla pričesko, ki se poda k moji osebnosti, saj je vsaj tako odštekana, kot sem jaz. In če se sprašuješ, kateri frizer je delal na silvestrovo, naj te potolažim, da nobeden. Našla sem nov talent, čeprav ga na drugih za zdaj ne bi rada preizkušala,« je povedala o precej drznem podvigu, ko se je s škarjami spravila nad svoje lase.

Sicer je njen lepi obraz privlačen ob vsakršni pričeski, a najnovejša ji prav zares pristaja, kar so ji potrdile tudi prijateljice.