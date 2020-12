Iznajdljiva Marjetka: V kuhinji je glavni Raay

Ustvarjalni dvojec Maraaya ni suveren samo v glasbi, ampak tudi na drugih življenjskih področjih. A kljub obilici dela sta se Raay in Marjetka prepustila uživanju v prazničnem decembrskem vrvežu, veliko pa sta se posvečala tudi sinovoma Vidu in Oskarju. »Obožujeva december, lučke, božične pesmi, tako da vsako leto poskrbimo za lepo okrašeno jelko. Letos smo na srečo pojedli malo manj dobrot, saj nas običajno s poticami razvajajo sorodniki, in tokrat tega ni bilo toliko. V novo leto pa bova vstopila z optimizmom in zagonom za nove projekte, verjameva v boljše čase za glasbenike in upava, da jih že kmalu dočakava,« pravita zakonca. Božič so preživeli v družinskem krogu. Raay je pripravil okusno večerjo: francosko solato in tatarski biftek. Gledali so božične filme, igrali družabne igre in preprosto uživali drug ob drugem.