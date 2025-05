Pri tridesetih je bil ljubljenec žensk. S pesmimi Reka luči, Ljubi jo nežno in mnogimi drugimi je kraljeval po klubih in diskotekah. »Takrat mi še na pamet ni padlo, da bi kaj naredil za svoje zdravje, kaj šele telovadil,« je iskreno priznal, ko smo ga ujeli med njegovimi popotovanji med Slovenijo in Tenerifom, ki na neki način še vedno ostaja njegov dom. Po naključju je videl, da je vrag odnesel šalo in da so se mu kilogrami nabrali, tako je trmasto ukrepal. »Ko sem pred dvajsetimi leti želel narediti korenito življenjsko spremembo, sem si zaželel znova zaživeti nekje ob morju, kjer bo toplo...