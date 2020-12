Izklesani Domen Prevc: Na glavo!

S stojo na glavi je simbolično obračunal s časi, v katerih živimo.

Najmlajši član skakalne dinastijevelja za najbolj samosvojega med brati. To dokazuje tudi z življenjskim slogom in komuniciranjem z javnostjo. Domnovo nagajivo naravo posebno dobro sprejemajo oboževalke, ki kar tekmujejo za njegovo pozornost, in čeprav se na trenutke dela težko dostopnega, je v resnici pravi zabavljač in osvajalec.Ne sramuje se pokazati svojih mišic – teh se je poleti nabralo malce več kot v preteklih sezonah, čeprav bi po besedah nemškega skakalnega mojstraza daljše polete potreboval kakšen kilogram manj. Vendar se požvižgamo na tehnične zakonitosti, nam je privlačen prav tak, kot je, zgovorno pa je tudi njegovo sporočilo, zapisano ob fotografiji v jogijskem položaju. »Tale je za zadnje mesece, v katerih se je svet vsem nekoliko postavil na glavo.« Očitno tudi tistim, ki še naprej zagovarjajo shirana športna telesa.