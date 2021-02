Izklesana Senidah gara za postavo

Večina ljudi se pritožuje, da se jim je v zadnjem letu nakopičilo precej odvečnih kilogramov. Tarnanje in nejevolja jim ne bosta v pomoč, ampak bodo morali zavihati rokave, kot je to storila Senidah. Pevka si je namreč zadala zahteven cilj, da odsotnost z odrov izkoristi za delo na sebi, in rezultati napornih treningov, neusmiljenega potenja in stroge diete so obrodili sadove. Ponosno je pokazala svoj ravni trebušček in buhteč dekolte ter napovedala vojno še drugim delom telesa, ki jih namerava do potankosti učvrstiti. Tudi kondicijo pridno nabira in posega po izbrani prehrani, predvsem zdravi in polni beljakovin, da bodo mišice še bolj izrazite. Dober videz pač zahteva svoj davek – in ta se šteje v napornih urah fitnesa, zato pa je slika v ogledalu toliko bolj zadovoljiva

