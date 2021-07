Izklesana Saša in Miha dvigata temperaturo

Miha je zavihal rokave – oziroma jih kar odvrgel – in kljub vročini poprijel za delo.

Novopečena zakoncažarita na krilih ljubezni. Vsak na svoj način zažigata v poletnem vzdušju in nas pri tem razveseljujeta s fotografijami, ki burijo domišljijo. Skupaj sta dvignila temperaturo do vrelišča, ko sta se pokazala v kopalkah.je v podobi filmske junakinje najbolj slavnega agenta 007 nagradila moški del občinstva, on pa je v rdeči opravi pospešil utrip žensk, ki so kar tekmovale, katera bo napisala najbolj zabaven komentar. Glasbeni dvojec je s tem zgolj namignil, da si zna dobro razporediti urnik, in če je treba, se tudi med dopustom posvetita delu.Predvsem pa sta prikazala, da se je treba v svojem telesu dobro počutiti in da se za samozavest ni treba do onemoglosti potiti v fitnesu. Tudi brez tega ste lahko na plaži ravno prav privlačni in vroči.