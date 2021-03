Izjemna Ana Soklič se je zaradi Eme odpovedala Plesu vrtnic

Ana Soklič, lanska zmagovalke Eme, ki je prejšnjo soboto predstavila pesem, s katero bo sredi maja nastopila v Rotterdamu, je velika perfekcionistka. V svoje nastope vloži vso energijo in se poskuša posvetiti vsaki podrobnosti, saj se zaveda, da se na odru vidi vse. Zato tudi ne sprejme vsakega projekta. Raje jih ima manj, pa tiste oddela, kot je treba. Le redki so vedeli, da se je zaradi lanske Eme odpovedala velikemu in uglednemu nastopu. Potem ko je leta 2019 zapela na prestižnem Plesu vrtnic, ki ga v Monaku pripravljajo pod pokroviteljstvom kneza Alberta, so jo lani znova povabili v kneževino.



»Ker sta bila Ema in Ples vrtnic skoraj sočasno, se obema ne bi mogla temeljito posvetiti. Odpovedala sem se nastopu v Monaku, kjer naj bi pela v Hotelu de Paris pred knezom in njegovimi uglednimi gosti,« pove Ana. A ker so bili organizatorji z njenim nastopom zelo zadovoljni, so jo vseeno povabili na prvi prihodnji ples. Letos je žal odpadel, vsi pa upajo, da se bodo znova zabavali v letu 2022. »Seveda se bo treba nanj temeljito pripraviti. Takšen projekt zahteva izjemno veliko energije,« iskreno pove Ana.

