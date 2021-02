Izgubljeni najstniki

Vsi vemo, v kakšnem ponorelem svetu zdaj živimo. Poskušamo preživeti ne zgolj finančno, temveč tudi čustveno, odnosno in osebnostno. Veliko potlačenih strahov, negotovosti, melanholije seka ven pri vseh. No, na udaru pa so tudi naši najstniki, predvsem dijaki zaključnih letnikov. Bored and depressed teenager girl with face mask on laptop studying at home in online education class as high school remain closed due to New COVID-19 lockdown or forecast weather conditions. Ne bom komentirala ukrepov, ko jim ne dovolijo v srednje šole, da bi se lahko temeljito pripravili na maturo in vstop v odraslo...