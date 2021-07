Izbrični Zach Braff: Končno je našel pravo

Čeprav se je zvezdnik humoristične serije Mladi zdravniki zapletal v romance s številnimi ljubljenkami Hollywooda, med drugim z Drew Barrymore in Kirsten Dunst, nobeni ni uspelo zares osvojiti njegovega srca. Njegova najdaljša zveza do zdaj je trajala pet let, pred matičarja pa ni stopil še nikoli. A govori se, da se bo to v kratkem spremenilo, saj naj bi v svoji trenutni izbranki, angleški igralki Florence Pugh, našel ljubezen svojega življenja.



Več kot dve desetletji mlajša lepotica naj bi, če gre verjeti govoricam, v kratkem postala Zachova zaročenka. Vir, ki je govoril z mediji, je dejal, da igralec odlaša z zaroko le zato, ker bi bil rad popolnoma prepričan, da mu bo izbranka odgovorila z 'da'. Zvezdnik preživlja čas z njeno družino, Florence pa naj bi se tudi že preselila v njegovo vilo v Los Angelesu.



»Tega z drugimi dekleti ni počel – ničesar, kar bi bilo temu sploh blizu, in resnično daje vtis, da se je pripravljen ustaliti,« je med drugim komentiral vir.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: