Zvezdniki brez otrok: izbrali so svojo pot (FOTO)

Papež Frančišek je v teh dneh razburil zahodni svet s kritiko tistih, ki se raje kot za otroke odločajo za hišne ljubljenčke. Med slednjimi so tudi mnogi zvezdniki, a ti večinoma dobro vedo, zakaj so izbrali to pot.

S kom delimo življenje, je stvar posameznika in življenjskega sloga, ki ga želi živeti. O tem se strinjajo tudi zvezdniki, ki so se odločili, da starševstvo ni zanje.

»Ne želim dati otroka temu usranemu planetu,« je pred časom izjavila pevka Miley Cyrus. »Ne želim roditi osebe, ki se bo morala boriti z vsem tem, dokler ne bom prepričana, da bo lahko živela na Zemlji z ribami v vodi,« je še dodala 29-letnica.

Televizijska voditeljica Oprah Winfrey je prepričana, da materinstvo ni zanjo. »Mislim, da bi bila slaba mati, saj otrok ne razumem. Potrebujem nekoga, da mi pove, kaj delam narobe. Ne bi mogla shajati z otroki, čeprav jih imam zelo rada,« pravi 67-letnica.

Igralka Renée Zellweger je pred leti razkrila, da ni nikoli načrtovala otrok, čeprav nima nič proti njim. Trenutno uživa v vlogi mačehe treh otrok svojega partnerja, voditelja Anta Ansteada.

Igralec Jared Leto si želi ustvariti še veliko stvari. Prepričan je, da bi ga otroci motili pri uresničevanju njegovega poslanstva. Kot pravi, potomci zahtevajo, da si ob njih in se jim posvečaš, česar sam trenutno ne bi zmogel.