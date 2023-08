Vstopamo v zadnji teden avgusta, ko se 27. avgusta Mars, planet akcije, premakne v zračno tehtnico in tam ostane do 12. oktobra. Akcije, ki so bile do sedaj pod taktirko popolnosti, trdega dela in načrtov, se boste zdaj lotevali s šarmom, ki ga boste uporabili kot sredstvo za dosego cilja. Da boste šli lahko v akcijo, boste nujno potrebovali nekoga, ki bo z vami pri konkretnem premiku ali vam morda podal mnenje, saj boste omahljivi in neodločni. Vsaka akcija bo zahtevala strategijo, namesto s prepiri boste svoje dosegli s slogo, moda tudi skozi mediacijo. Bodite pozorni, kajti ko je Mars v te...