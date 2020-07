Izberi luč ... izstopi iz teme

www.mychi.si



Trenutno je v ovnu, in ker je to znamenje identitete, boste imeli zdaj opravka z občutki neustreznosti, 'da nekam ne spadate' in 'niste dovolj dobri', da je z nami nekaj narobe. In to bo tematika, s katero ste se soočali zdaj ves čas.Enajstega julija se začne ustavljati tudi planetoid Kiron in začne svojo retrogradno fazo v ovnu, na deveti stopinji. Tu ostane vse do sredine decembra, ko se na četrti stopinji ovna znova postavi v direktno gibanje. Ko gre Kiron v retrogradno stanje, se začne faza zdravljenja.Kadar je Kiron direkten, iščemo odgovore zunaj, gremo k zdravniku, šamanu, duhovnemu guruju ali trenerju. Lahko potujemo v daljne kraje. Najdemo mentorje in ljudi, ki nas lahko naučijo stvari, ki jih ne poznamo. Z retrogradnim Kironom pa poiščemo odgovore v notranjosti. Postanemo lastno zdravilo. Postanemo šamani mi sami. Na neki način se lahko resnično zacelimo šele, ko je Kiron retrograden, kajti takrat vse naučeno razumemo in postane smiselno za nas. V primerjavi z osebnimi planeti Kiron, Uran in Pluton veliko časa preživijo v retrogradnosti (skoraj pol leta vsako leto). Težje jih je razumeti in potrebujemo več časa, da prebavimo njihovo energijo.Od zdaj pa vse do decembra se boste potopili v zdravilne vode Kirona, ko se boste obrnili k sebi. Njegovo znanje presega vaše razumevanje, kaj je mogoče. Ko boste pripravljeni, vas bo notranji Kiron ozdravil kakršnih koli bolezni telesa ali duše. Tudi če v preteklosti nič drugega ni delovalo, lahko zdaj Kiron naredi čudež.Združite vse svoje zlomljene dele, tudi tiste, ki se jih najbolj sramujete. Pomirite se s sovražnikom. Sprejmite se v celoti. Ko si lastnik svojega sramu ali svoje ne­primernosti, to postaneš, ko postaneš cel, to je čas, ko ozdraviš.Kiron je planetoid, ki kroži med Saturnom in Uranom. Odkrili so ga leta 1977 na noč čarovnic. Natančneje, odkril ga je1. novembra 1977 ob 9.56 v Kaliforniji. Skozi zodiak potuje okrog 50 let, njegova orbita je izjemno sploščena, velik naj bi bil med 100 in 400 kilometri. Kiron je v našem sončnem sistemu tujec, čuden pa je zato, ker prečka orbito dveh planetov, prav zaradi tega so astronomi menili, da ne more biti starejši od dveh milijonov let, sicer bi drugače tresnil v enega od teh dveh planetov ali pa bi ga ujela gravitacijska moč in bi postal takšen kot Luna. Njegovo odkritje sovpada s kakovostjo časa, v katerem živimo, in to je čas, ko se človeštvo začenja zavedati lastne ranljivosti in minljivosti. Faza njegovega odkritja prinaša dobo novih ved: ekologije, holističnega modela proučevanja narave, alternativno zdravilstvo, alternativno prehrano, pojav holističnih ved (astrologija, poglobljena in transpersonalna psihologija in podobno), čas ekologije in reciklaže. V mitologiji srečamo Kirona kot modrega kentavra, ki je imel neozdravljivo rano, zaradi katere je trpel neznosne bolečine – lahko je učil in zdravil druge, le sebe ni mogel ozdraviti.Od 14. do 18. julija bo ponovno pomembna vaša naravnanost, saj prihajamo v cikel dnevov brezčasja oziroma vstopamo v izjemno pomembno obdobje pasjih dni, ki so povezani s tem, kako dobro boste nastavili svoj kompas. V tem obdobju bo čas namere, kako boste zastavili svoje odnose. Uporabite jih za nastavitev svojih kompasov, imejte jasen fokus želenega.je dan, ki mu vlada Oziris, egipčanski bog podzemlja. Na ta dan bo staro umrlo in rodilo se bo novo, zato nastavite svojo pozornost na konec starega in rojstvo novega.Vodilo dneva bo:je dan vladavine Horusa, boga, ki ga ponazarja sokol. Ta vidik vam odpira vrata v to, kaj boste od zdaj naprej v življenju gledali in kaj boste izbrali ...Vodilo dneva bo:bo zavladal Set, bog kaosa in sile, tako bo dan posvečen globokemu čaščenju in spoštovanju.Vodilo dneva bo:nastopi vladavina Izis, glavne boginje starodavnega Egipta, dan bo posvečen magiji in manifestaciji.Vodilo dneva bo iz Shanine knjige Orakelj odGovori:nastopi vladavina Nephtis, sestre dvojčice boginje Izide, žene Seta. Na ta dan lahko pridete do razumevanja, kako spremeniti situacije, vaš vpliv na ljudi, in da svoje vizije in sanje spravite na kolo resničnosti. Predstavlja cikel smrti in ponovnega rojstva, feniks in vstajenje. S tem se krog svetih julijskih dni zaključi.Vodilo dneva bo: