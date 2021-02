Pred leti sta z možem Samom zaslužila dovolj denarja, da jima ne bi bilo treba več delati. Vendar sta se odločila slediti svojemu višjemu poslanstvu. Namen: zdrava hrana za vse ljudi. Cilj: tehnologijo in znanje brezplačno deliti s svetom. S temi besedami me je navdušila, ko je nastopila v novem spletnem programu Zvezdane Mlakar, Zvezdina skrivnost, kjer je spregovorila tudi o vlogi, ki jo pri našem prehranjevanju igrajo možgani. Ker vem, da je inovatorka, me je zanimalo tudi, kako si predstavlja hrano prihodnosti in kako možgane navaditi na drugačno, bolj zdravo hrano. Pravite, da moramo za ...