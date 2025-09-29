Iz TV Dober dan na nacionalko (Suzy)

Še se spomnite simpatičnega Mr. Smitha iz kultne humoristične serije TV Dober dan? Kot direktor nas je nasmejal s svojo popačeno slovenščino. Igralec Damijan Perne, ki je takrat navduševal s svojimi zabavnimi prigodami, se vrača na male zaslone – tokrat v popolnoma novi preobleki. Ujel je priložnost in jo zagrabil z obema rokama: gledali ga bomo lahko v sveži nadaljevanki Takšno je življenje, v kateri bo pokazal, da njegova igralska kariera še zdaleč ni končana.

Igralca, ki je po poklicu psihiater, bomo videli v novi nadaljevanki Takšno je življenje. FOTO: Adrijan Pregl

Čeprav je od njegove legendarne vloge minilo že kar nekaj let, je Damijan na snemanju dokazal, da karizma in humor ne zastarata. Občinstvo je navdušeno, igralec pravi, da se pred kamero počuti kot doma. Očitno je, da se Mr. Smith nikoli zares ni poslovil – le preselil se je v novo zgodbo, v kateri bo znova poskrbel za nasmehe na naših obrazih.