Iz televizijskih studiev spet med ljudi (FOTO)

Da je poletje res tik pred vrati, se sluti po slovesu nekaterih televizijskih oddaj, s katerimi smo si krajšali čas v zadnjih mesecih. Na prvem programu Televizije Slovenija smo številna in priljubljena glasbena imena videvali ob voditeljih Blažu Švabu in Melani Mekicar ob petkih zvečer, a to še ne pomeni, da petki ne bodo ostali rezervirani za glasbo.

Jasna Kuljaj s člani Ansambla Vzrock, zmagovalci natečaja Naj pesem pomladi

Blaž in Melani sta namreč 'štafetno palico' predala voditeljici in prav tako glasbenici Darji Gajšek, ki bo v poletnih mesecih gostila številne glasbenike, a iz vrst narodno-zabavne glasbe v oddaji Poletni pozdrav.

Prvi dve oddaji je Darja z ekipo na Televiziji Slovenija že posnela in prva, v kateri bo med drugim gostila same jubilante, legendarnega Alfija Nipiča, ki slavi 60. obletnico glasbenega ustvarjanja, citrarko Tanjo Zajc Zupan, ki ima za seboj bogatih 30 glasbenih let, ter Ansambel Golte iz Mozirja, ki je na glasbeni sceni 30 let, bo na sporedu prvega programa TV Slovenija že drevi, 10. junija.

O nadaljnjih osmih petkovih večerih se bodo zvrstili različne generacije ustvarjalcev narodno-zabavne glasbe, v vsaki oddaji pa bo v roke harmoniko vzela celo Darja sama in zaigrala kakšno znano vižo. Prav tako bodo z njo peli mladi nadarjeni pevci in pevke. Ker smo v Zimskem pozdravu že dobili pet valčkov, ki jih bomo slišali v finalu festivala Slovenska polka in valček, bomo zdaj v Poletnem pozdravu dobili še pet polk. Te bodo v oddajah predstavili ansambli Lesarji, Chicas, Ansambel Tomaža Rota, Marcela IN, Cik-Cak Kvintet, Sladki greh, Šentjanci, Topliška pomlad in Akordi, komisija uredništva, osrednjega gosta in radijskega predstavnica pa jih bo med naštetimi izbrala pet, ki jih bomo prav tako slišali jeseni, v finalu festivala Slovenska polka in valček.

Alja Prgin je v eni od oddaj Pri Črnem Petru zapela s Prifarskimi muzikanti, saj ima zelo lep glas.

Pesem pomladi, to je postala polka z naslovom Bad boy Ansambla Vzrock, so izbrali v oddaji Pri Črnem Petru, ki se je prav tako že poslovila od gledalcev, jeseni pa naj bi se prav tako vrnila na zaslone Planet TV. Jasna Kuljaj bo tako zdaj imela spet več časa za obisk svoje rodne Dolenjske in vodenje številnih drugih prireditev po Sloveniji.

Najbolj vznemirljiv čas pa je pred Aljo Prgin, v oddaji natakarico Sofijo, saj se ta pripravlja na najlepšo vlogo v življenju – materinstvo. Humorist gasilec Sašo Dobnik ji je na družbenem omrežju že zaželel vse dobro in se ponudil za nauradnega botra. Se ve, zakaj, ker je lahko boter le eden in edini – najboljši Štajerc, kakršen je Sašo. Kakorkoli, nikomur od akterjev, ki so jih videvali v oddaji Pri Črnem Petru, niti drugim številnim glasbenikom, ko so nas razvajali v oddaji V petek zvečer, to poletje ne bo dolgčas. Začele so se veselice, poroke in različna praznovanja ter prireditve, ki so jih vsi zadnji dve leti že preveč pogrešali. In prav je, da nekateri malo izprežejo in se pripravijo na nove izzive.