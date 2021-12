Iz leta v leto podirajo rekorde! (FOTO)

Konec tega meseca, natančneje 22. in 23. decembra, bodo srca državljank, državljanov in ekipe Radia 1 znova bila za slovenske družine v stiski. Osemindvajset dolgih in zabavnih ur se bodo v radijski eter Denis Avdić, Miha Deželak in Jana Morelj javljali z zanimivimi gosti, med njimi bodo številni znani obrazi, ki tudi sicer radi sodelujejo pri dobrodelnih in prostovoljskih projektih, katerih mednarodni dan praznujemo 5. decembra. Na ta izjemno srčen projekt so simpatični voditelji čakali eno leto, ki pa je bilo na žalost znova težavno.

Leta 2018 jim je uspelo zbrati več kot 300 tisoč evrov.

»Kljub temu še vedno upam, da nismo pozabili na dobroto in sočutje. Sočutje do družin, ki jih je usoda še posebej kruto prizadela. December pogosto spremlja beseda veseli in radi bi, da bi bil vesel za vse! In brez vseh vas to ne bo mogoče! Osemindvajset ur neprekinjene pomoči družinam, ki jo najbolj potrebujejo, in to skupaj z najboljšimi poslušalci na svetu,« se maratona veseli Deželak, ki nam znova obljublja nepozabno zabavo, ki ji bodo kot vsako leto ob koncu sledili objemi, solze in velika mera hvaležnosti.

Ob tem smo se spomnili nekaterih trenutkov minulih let. Nedvomno bodo srčni radijci tudi letos zbrali vsoto denarja, ki nas bo, tako kot lani, ko so za družine v stiski namenili več kot milijon evrov, znova pustila odprtih ust.

V eter vsako leto zapojejo in se javljajo številni znani Slovenci in Slovenke.

Več kot milijon evrov so nasmejani radijci zbrali lani.