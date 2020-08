Iz kriminalistike v snemalne vode

Perica se je rodil v Kopru, kjer je preživel otroštvo in mladost, nato pa se je podal na akademsko pot v Ljubljano. Po študiju ekonomije je vpisal podiplomski študij kriminalistike in se že spogledoval z iskanjem zaposlitve.»Delal sem na Inštitutu Jožef Stefan in se po zaključku specializacije pripravljal na redno službo. Čakal sem na razpis, da bi se zaposlil na področju gospodarskega kriminala. Večji del prostega časa sem posvetil glasbeni skupini D-fact in nikoli nisem bil povsem zadovoljen s končnim izdelkom režiserjev, ki so nam snemali spote. Zavzeto sem jim kazal, kakšno videospremljavo imajo tuji rap, metal bendi, in ...