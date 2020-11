Iskreno priznanje Irene Vrčkovnik: Že več kot 20 let vegetarijanka

Ne je kruha in testenin, obožuje stročnice.

je pri 52 letih videti odlično. Ne samo zaradi dobrih genov, tega, da jo je pred nedavnim po razpadu več kot 20-letne ljubezenske zveze znova zadela amorjeva puščica, temveč tudi zato, ker je že več kot dve desetletji vegetarijanka. »Ne jem mesa in ga prav nič ne pogrešam. Nikoli nisem ničesar kuhala posebej, le v jedi, ki sem jih pripravljala, nisem dodajala mesa. Vesela sem, da je vegetarijanski svet zelo pester in raznovrsten in je mogoče hitro in preprosto pripraviti odlične jedi,« pravi Irena.Skrivnost njene vitke postave pa je tudi v tem, da ne je kruha in testenin. »Obožujem stročnice, kot so leča, čičerika in fižol. Ko jim dodam še malo krompirja, dobim izvrstne jedi, ki gredo vsem v slast,« se smeji. Na njenem krožniku se vsake toliko znajde riba, tudi jajce, ne mara pa klasičnih kosil – juhe, krompirja in priloge. Včasih jo nasiti že velika skleda solate.