VZTRAJNOST

Iskreni Zoran Dragić: vse se začne in konča pri družini

Ljubezen, vera, upanje, trma, odločnost, trmoglavost, vztrajnost. To je le nekaj čustev in vrlin, ki bi jih lahko pripisali 31-letnemu košarkarju, možu, očetu in bratu. Mnogi so v minulih dneh ob pogledu nanj potočili kakšno solzo. Tako moško, krokodiljo, iz spoštovanja.