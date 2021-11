Iskrena Saša Lendero: V nekem trenutku sem dobila moč

Med tiste redke, a neizmerno pogumne ženske, ki so se odločile narediti konec nasilju in na novo zaživeti življenje, kakršno jim pripada, sodi tudi pevka Saša Lendero. »Osem let sem vztrajala v razmerju, v katerem se je pojavljalo fizično nasilje. Ženske, ki upajo, da bo kdaj bolje, se motijo, saj nasilnežem ne moreš dopovedati, da ni potrebe za ljubosumje,« je boleče iskrena Saša, ki ji je danes žal, da takrat ni znala in zmogla upoštevati načel, ki se jih drži danes. Opozarja, da bodo moški, ki izvajajo nasilje nad ženskami, to počeli ob vsakem stresu, saj na takšen način rešuje...