Iskrena Saša Lendero: Prav je, da pokažemo, da smo žalostni (Suzy)

Pevka se je v življenju srečala z mnogimi preprekami in preizkušnjami. Med njimi je bila nedvomno tudi ločitev od Mihe Hercoga, s katerim sta ostala dobra prijatelja in sodelavca. Saša na družabnih omrežjih rada deli svoja razmišljanja, nedavno je objavila iskren in čustven zapis o svojih strahovih in bolečini, ki jo včasih čuti.

»Vsaka rana se je zacelila, a nobena ni izginila brez sledi. Pravijo, da nas rane krepijo. Nas res? Nas res naredijo močnejše ali nas le izoblikujejo na način, da smo vsako leto manj tisto, kar smo nekoč bili? Vem, da je vse to del poti in zgodbe, ki sem si jo nekoč izbrala ali mi je bila namenjena. Včasih si želim, da bi bilo lažje, mehkejše, a hkrati vem, da so ravno ti trenutki tisti, ki me učijo in vodijo naprej.«

Priznala je, da je malce žalostna, in dodala, da je tega ni sram priznati, saj je tudi ona samo človek. »Vem, da je tudi to prav. K sreči me večino časa nosi optimizem, energija in neomajna iskrica, ki me vedno znova potegne v svetlobo,« je še zapisala in dodala, da brez dežja ni mavrice.