Iskrena izpoved Ane Soklič: Bolečina mi ni pustila spati (FOTO)

Glasbenica, ki je najsrečnejša, kadar je v stiku z naravo, ki jo osvobaja in navdihuje, je v iskrenem pogovoru spregovorila o življenjskih izzivih, ki jih v zadnjih letih ni bilo malo. Ana, ki se na glasbeno sceno vrača močnejša kot prej, nam je zaupala več o boju s kroničnim bolezenskim stanjem, ki se je po evrovizijskem nastopu poslabšalo in postavilo na glavo njeno življenje. Maj bo za vas poseben mesec, saj izide vaša nova skladba, kmalu za njo pa še ena. Nam zaupate, kaj ste počeli zadnje leto, ste v sebi odkrili še kakšno novo strast? Veliko sem delala na avtorski glasbi in konceptu...