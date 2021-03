Iskrena Ditka Haberl: Pesmi bivšega moža ne more slišati

Odlična slovenska pevka Ditka Haberl, ki je s skupino Pepel in kri Jugoslavijo leta 1975 zastopala na Evroviziji na Švedskem, je na letošnji Emi poskrbela za manjši šok. Ko jo je voditeljica Lea Sirk vprašala, kaj občuti, ko danes sliši pesem Dan ljubezni, je odgovorila: »Zdaj ste me pa našli. Pesmica je enostavna, z refrenom, ki se ponavlja in je bil zame vedno tako pocukran. Ljudje so jo vzeli za svojo, postala je ljudska, danes že malce iztrošena, ampak meni ni segla do srca.« Da je bila mera polna, je dodala: »Še danes je ne morem slišati. Žal.« Njen hladni odnos je presenetil številne, še bolj pa vzbuja začudenje ob dejstvu, da je pesem prav zanjo, ko sta bila še zaljubljena, zložil Ditkin nekdanji mož Tadej Hrušovar, pred kratkim umrli skladatelj in avtor številnih uspešnic. Pozneje je njun zakon razpadel, pevka pa je zapustila skupino Pepel in kri. Čeprav so si leta pozneje ustvarjalci zabavnih oddaj in dogodkov želeli obuditi prvotno zasedbo, pa jim ni, menda prav zato, ker tega ni želela Ditka, nikoli uspelo.

Komentarji: