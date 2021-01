Priznana solistka baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana Ana Klašnja je ženska z neusahljivo energijo. Na prvi pogled ji nikoli ne bi pripisali okroglih štirideset let, ki jih je praznovala septembra lani. Na odru se še vedno lahko kosa s pol mlajšimi kolegicami, in čeprav trenutne razmere niti profesionalnim plesalcem ne dopuščajo, da bi stoodstotno trenirali in počeli tisto, kar jim pomeni vse na svetu, se Ana ne predaja lenarjenju. V intervjuju nam je zaupala, kako se počuti zdaj, ko ne more blesteti na odru, kako potekajo njeni treningi, kakšni občutki jo spreletavajo, ko pomisli ...