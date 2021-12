Isabela je prava mlada dama

Še ne dolgo nazaj se je Maja Bulc sprehajala po modnih brveh, nato pa je postala mama dveh krasnih otrok, hčerke Isabele in sina Aleksandra. Hči bo januarja stara petnajst let, obiskuje zadnji razred osnovne šole in si želi na gimnazijo, Aleksander pa je zelo športen, trenira freestyle skiro. Da, prav ste prebrali, fant obožuje prosti slog s skirojem, skače in dela trike, njegova mama pa ob tem trepeta, da ne bi padel in se polomil.

Maja ima tudi svojo modno agencijo, zato je nedavno hčerko, ki se je tudi že preizkusila v manekenskih vodah, peljala v kino, kjer sta si ogledali film Hiša Gucci.

»Ne razlagam jima preveč o svojih manekenskih letih. Že zdavnaj sem se umaknila iz javnosti, zato jima je čudno, ko jima kdo pove, da sem bila včasih precej v medijih. Seveda sem jima povedala, da sem uresničila svoje sanje, delala po Sloveniji in tujini, vendar sem zanju predvsem mama, ki ju podpira in spodbuja pri njunih sanjah,« pravi Maja. Želi si, da si otroka sama izbereta svojo pot, kakršna že bo. Če pa bo Isabela želela po njeni poti, jo bo seveda podpirala.