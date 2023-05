Isaac Palma najraje poje otrokoma

Argentinski glasbenik Isaac Palma, ki ga je slovenska javnost spoznala v oddaji Slovenija ima talent, je ljubezen pred leti našel v Sloveniji. Zaljubil in poročil se je s postavno Patricijo, s katero imata dva otroka, hčerko Isabello in sina Noela, ki se je rodil lani decembra. Čeprav je glasba Isaacova prva ljubezen, ponosno pove, da je družina njegovo največje bogastvo in vse, kar si od nekdaj želel. Mladi pevec, ki prihaja iz velike družine, prosti čas najraje preživlja v objemu svojih dveh otrok, ki sta tudi njegova največja oboževalca. Malčka očeta neizmerno rada poslušata, ko prepeva, on pa pravi, da jim niti ob deževnih dnevih ni dolgčas. »Vse je dobro, dokler sta ob meni moja sončka. Skupaj prepevamo mojo novo pesem, ki jo zna Isabella že na pamet, Noel pa zraven čeblja,« je svojo novo skladbo, ki jo bo predstavil v začetku junija, napovedal ponosni očka.