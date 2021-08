Iryni Osypenko za rojstni dan najlepše darilo

Iryna je pred mikrofonom uživala še bolj kot na modnih pistah.

Že to, da lahko svoj rojstni dan praznuješ na morju, je svojevrstni luksuz. Če so zraven še dobri prijatelji, je dovolj razlogov za nepopisno srečo. Vendar to še ni bilo vse, saj je bila naša slavljenka tokrat deležna prav posebnega presenečenja, ko so ji glasbeni virtuozi podarili posebej zanjo prirejeno pesem.je namreč pevska navdušenka in tudi ta talent pridno goji, zato ne preseneča, da se je po štiridesetem spogledala z morebitno glasbeno kariero. Posnela je vokale oziroma bolje rečeno govorjeno besedilo za pesem, ki ni narejena po komercialnih merilih, in upravičeno nas daje radovednost, kaj jim je uspelo ustvariti.Izvedeli smo še, da ni ostalo samo pri enem komadu, kar namiguje, da se bo lepotica morda podala v pevske vode., foto osebni arhiv/instagram