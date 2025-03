Iris Ošlaj: verjame v ljubezen v zrelih letih (Suzy)

Pevka in članica skupine Sopranos Iris Ošlaj ne počiva. Krila je razprla tudi na samostojni poti in te dni v svet poslala skladbo z naslovom Objamem vse. Z njo razkriva osebno zgodbo.

»Zame kot mamo ni bilo hujšega od tega, da je družina ločena, vendar spoznavam, da sva z nekdanjim partnerjem sprejela pravilno odločitev. Oba se trudiva biti najboljša mama in oče. Hkrati sva si pustila prostor, da lahko zadihava vsak zase in si začrtava novo življenjsko pot, nekoliko drugačno, a vseeno izpopolnjujočo. Polno ljubezni, predanosti in posvečanju pozornosti tistim malim trenutkom, ki nas vodijo, da sprejemamo sebe in druge. Čutim, da smo tudi kot takšna družina dobra ekipa,« pravi.

Doda, da si v prihodnosti ob sebi želi nekoga, ki mu njene sanje ne bodo tuje. »Verjamem, da obstaja ljubezen v zrelih letih, vendar trenutno obdobje samskosti ni slaba izbira in ga objemam,« je iskrena.