Irena Yebuah Tiran: Zdravi in pomirjeni koristimo sebi in drugim

»Za obstoj človeka je nujen zdrav duh (kultura) v zdravem telesu (šport). Prav tako to velja za narod in vse človeštvo. Zadnji dve leti nas življenje preizkuša na več ravneh. Zato je še bolj pomembno, da kulturi in športu posvečamo več pozornosti. Samo če smo zdravi in pomirjeni s seboj, lahko koristimo sebi in drugim,« pravi Irena, ki je od nekdaj rada pomagala.

V osnovni šoli je sošolcu prepisala ves zvezek kemije, da je dobil možnost popravljanja nezadostne ocene, njen oče je lionist, mama pa tudi vedno rada pomaga vsepovsod. In ker je dobra v petju in teku, se je odločila združiti oboje. Tako je nastala ideja o dobrodelnem maratonu, na katerem bodo na 42-kilometrski progi ob izbranih postajališčih prepevali operne napeve iz svetovne zakladnice.

Na dobrodelnem dogodku bodo zbirali finančna sredstva za spodbudo štirih mladih talentov, ki so na področju športa in glasbe nekaj rezultatov že dosegli, s podporo pa jih bodo lahko še več. Sredstva bodo namenili dvema mladeničema (en športnik in en glasbenik) ter dvema mladenkama (ena športnica in ena glasbenica).

Mezzosopranistka, voditeljica in profesorica bo združila šport, kulturo in dobrodelnost.

»Zavedamo se, da sta tako šport kot kultura, ko pričakujemo vrhunske rezultate, tudi veliko finančno breme. Z dobro spodbudo lahko pomagamo, vedno bolj pa tudi spoznavam, kako pomembna in neprecenljiva je moč skupnosti, sodelovanja in povezovanja. Zato vabim vse, da se mi pridružijo na tej poti – odtečejo maraton (ali le del) oziroma se nam pridružijo na postajališčih in prisluhnejo glasbenim napevom,« pravi pevka, ki bo v prihodnjih tednih in mesecih zelo zaposlena.

Po maratonu, katerega start in cilj bosta na Karlovškovem trgu v Šmarjeti, pa organizira še mednarodno pevsko tekmovanje v Novem mestu, ki ga bo vodila. »Poleg tega pripravljam sodobno opero Svatba v sklopu Slovenskega komornega glasbenega gledališča. Na srečo sta moja otroka že tako velika, da sta zelo samostojna, tako da sem jima samo v oporo, če kaj potrebujeta. Zato sem trenutno bolj njuna šoferka. Vesela sem, da bo Jure tekel z mano nekaj kilometrov, Luka pa bo pomagal kot prostovoljec. Lepo je, če te pri tem, kar počneš, podpirajo tudi domači, tako kot bomo mi podprli druge. Zato vas vabim, da v nedeljo, 5. junija, pridete teč ali nas samo podpret v čim večjem številu!«

Irena Yebuah Tiran ima rada tek, petje in pomoč ljudem. Vse troje bo 5. junija združila na Dobrodelnem opernem maratonu.