Irena Yebuah Tiran ima zveste prijateljice (Suzy)

Nemalo takšnih pozna operna diva Irena Yebuah Tiran, ki pa jim ne ostaja dolžna. Zelo neposredno jim je povedala, kar jim gre. »Skoraj vedno, ko imam predstavo ali koncert v Novem mestu, me prijatelji, kolegi in znanci iz drugih mest sprašujejo, kdaj boste pa gostovali v Ljubljani. Takrat si mislim, da je iz prestolnice do mojega rojstnega kraja enako število kilometrov, kot v obratno smer,« hudomušno pribije.

In ker so pristna prijateljstva dragocena, je toliko bolj ganjena, ko tiste prave osebe brez odvečnih pripomb in godrnjanja sedejo za volan in se odpeljejo po užitke tja, kjer navdušuje njihova ljuba Irena. Na koncu se jih vedno zbere za pisan šopek, kar je odlična priložnost za kakovostno druženje.