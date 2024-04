Irena Kogoj - Regina: Nič ne more ustaviti mojega duha! (Suzy)

Čeprav se zdi, da ji vse uspeva nadvse lahkotno, je zelo dobro organizirana, da opravi vse delo v studiu, skrbi za dom, dolga leta je še za ostarele starše in sina, režiserja in pisca scenarijev, izjemnega študenta AGRFT, ki je za svoje delo dobil že dve Prešernovi nagradi. Ob tem je videti, kot da ji čas ne pride do živega, nedavno je izdala še novo pesem, zato tem za pogovor zlepa ni zmanjkalo. »Ta pomlad mi daje krila! Sem v zelo ustvarjalni fazi, kot da se je nekaj odprlo!« je navdušena Irena Kogoj - Regina. »Po tem, ko je moj mož malo zanemaril glasbo, je obudil naključna druženja v naše...