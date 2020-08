Irena in Leticia Yebuah, Marika Savšek in Neisha

Irena in Leticia Yebuah

Vsaka se s svojo

je nianso pokrila,

ta naveza se z genom

za stil je rodila.

Edinstvena ni samo

njuna lepota,

saj delujeta kot izredno

usklajena celota.

Nakit se poda jima

in torbici tudi,

nam balzam za oči

ta dvojec ponudi.

Želimo si le,

da tud’ druge bi dame

navzele vsaj malo

te modne se drame.





Marika Savšek

Mamica lepa

in hčerkici mali

najlepšo so sliko

nam pokazali.

Ob pajacu cvetočem

na temni podlagi

še bolj zažareli

sta deklici dragi.

Vse tri so si glav’ce

s klobučki pokrile

in jih pred žgočim

sončecem skrile.

Pri tem pa je vsaka

svoj šarm obdržala,

takšna pač je

ta družinica zala.