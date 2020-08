Intimna poroka Maje Gal Štromar: kljub poroki ohranila vsak svoj dom

Rojena je v Novem mestu, odraščala pa je v Kopru. Poznamo jo kot eno najbolj pridnih in plodnih slovenskih ustvarjalk. Odlično se znajde kot pesnica in pisateljica, prevajalka, igralka, gledališka pedagoginja, dramatičarka, profesorica retorike, scenaristka, režiserka in še bi lahko naštevali. Žal se je tako kot drugi ustvarjalci znašla v zelo zahtevnem položaju, ko ne more delati in jo skrbi za prihodnost. Svetli del letošnjega poletja pa je doživela zadnjo soboto v juliju, ko sta se z izvoljencem Mitjo po petih letih ljubezni odločila za poroko. Kljub temu bosta nadaljevala po starem – živela vsak na svojem naslovu, a se ...