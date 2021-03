Instantnih rešitev ni!

Nekdanja direktorica Plastike Skaza Tanja Skaza ima za seboj izjemno uspešno poslovno kariero, za katero je prejela tudi naziv evropska menedžerka. Na vrhuncu uspehov pa se je odločila zapustiti mesto direktorice. Njena vizija je pomagati vsakomur do trdnih osebnostnih temeljev, ki so pogoj za doseganje uspehov na kateremkoli področju.



»Za to, da bi postali srečni in zadovoljni, ni instantnega recepta, ampak je treba delati na tem,« pravi podjetnica, ki izhaja iz skromne družine, z nekaj sreče, predvsem pa veliko truda in dela na sebi, pa se ji je uspelo prebiti na sam vrh. Znanje, ki ga je pridobivala s tečaji in šolanji pa tudi iz lastnih izkušenj, zdaj deli na štirimesečnem spletnem tečaju in delavnicah za družinska podjetja.



Nad programom so navdušeni številni znani uspešni poslovneži, vključno s podjetnikoma Izo Login in Janezom Škrabcem, ki je o Tanji dejal, da pooseblja podjetništvo kot način življenja in da se ji vselej splača prisluhniti. Tanja pa je še posebej vesela, kadar si udeleženci njenih tečajev postavijo svoje življenje in delo na novo raven.



Komentarji: