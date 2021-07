NJEN SPOROČILO

Ines Erbus: Vsaka izmed nas je lahko manekenka!

Človeško telo je najbolj zaznavno in najvidnejše zrcalo vsake identitete. Da je vsako žensko telo čudovito in je vsaka ženska lepa, ne glede na starost in obliko, je tisto, kar ozaveščene ženske ves čas poudarjajo in si želijo, da bi bile sprejete prav takšne, kot so. In ravno o tem se je odločila na glas spregovoriti priljubljena pevka, ki je pred dnevi v svet poslala pesem z naslovom Naj.