Ines Erbus je za vroče

Kot da temperature na prostem niso že dovolj visoke, mora svoje na poti do vrelišča dodati še Ines Erbus. Pevka preprosto kraljuje v predstavljanju svojega telesa, ženskosti in dejstvu, da ni prav nič narobe, če se počutite zapeljive. K temu veliko pripomore dobra izbira kopalk – in ona je ena tistih, ki prisegajo na drznost, barvitost in trende. Tokrat je za popolno podobo posegla po mavrični bikini različici, se ovila z vrvicami, lase pa spela v visoko figo.



Pri tem je ostala zvesta svoji nagajivosti in si dva svetla pramena spustila čez obraz, poželjivo odprla usta in ustvarila vtis, da je ona tista, ki prevzema pobudo. Skratka, sama svoja šefica, kar za levinjo niti ni tako nenavadno. Mi temu dodajamo le, da tistim s slabim srcem raje odsvetujemo ogled njenega profila.

