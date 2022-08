Ines Erbus in Severina: videti sta kot sestri

Kot deklica je Ines Erbus vedela, da si želi postati pevka, in čeprav nikoli ni imela določenega vzornika oziroma vzornice, je hrvaško pevko Severino vedno spoštovala in oboževala, predvsem pa danes neizmerno ceni ves trud, ki ga je hrvaška zvezdnica v desetletjih vložila v svojo bogato kariero.

Čeprav je med njima kar 21 let razlike, Ines je namreč pred dnevi praznovala 29 let, Severina pa je aprila pozdravila abrahama, jima tega nihče ne bi pripisal. Pevki sta konec julija nastopili na istem odru v Portorožu in se po koncu dogodka skupaj nasmejani tudi fotografirali, kar si Ines šteje v veliko čast.

Njeni oboževalci in oboževalke so nad fotografijo navdušeni, številni so ji celo polaskali, da sta s Severino videti kot sestri, spet drugi pa se sprašujejo, ali bosta nekega dne posneli duet.