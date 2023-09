Imel bo svoje vino, zase pa meni, da je že pravi Slovenec (Suzy)

Isaac Palma je tisti simpatični glasbenik, ki je v oddaji Slovenija ima talent povedal, da se je v Slovenijo preselil iz daljne Argentine, kjer je za seboj pustil domače, prijatelje in vse, kar si je tam ustvaril. V naši deželici se je zaljubil, si ustvaril družino in nase opozoril z mnogimi uspešnicami, po osmih letih življenja v Sloveniji pa zase meni, da je že pravi Slovenec.

Čeprav se je doslej že udeležil nekaj trgatev, na katerih so ga najbolj osupnili harmonika, petje in veselje ob druženju, je simpatični pevec priznal, da je letos doživel tudi svojo prvo domačo trgatev. Spletnim prijateljem je zaupal, da je dobil svoj prvi sod, kar se morda marsikomu ni zdi nič posebnega, zanj pa je bil to prav poseben dan.

»Pri nas doma smo imeli prvo trgatev. Verjamem, da bo prvo vino družine Palma zelo pitno in polno ljubezni. Tako kot je enkrat rekel Neil Armstrong: majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo,« se domače kapljice veseli navdušeni pevec.